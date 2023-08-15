محمد هاني يشارك جمهوره صورة من عطلته الصيفية

شارك محمد هاني لاعب النادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر نجم النادى الأهلي، بإطلالة كاجوال أثناء قضاء إجازته الصيفية، نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

وساهم هاني رفقة زملائه بالأهلي، في الفوز بـ5 بطولات هذا الموسم، وهي كأس السوبر المحلي نسخة آخر موسمين، ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر، والدوري الممتاز.

وينتظر أن يعود الأهلي للتدريبات لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، على أن يخوض الفريق معسكرًا مغلقًا في النمسا استعدادًا للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفنى الفترة ما بين 28 أغسطس الجاري، و7 سبتمبر المقبل موعدًا لإقامة المعسكر الذى تتخلله مباراتان وديتان بناء على طلب مارسيل كولر المدير الفنى للفريق.