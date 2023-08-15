الإمارات تتضامن مع الهند وتعزي في ضحايا الفيضانات

أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع الهند في ضحايا الأمطار الغزيرة التي أدت إلى فيضانات في ولايتين تقعان شمال البلاد، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وألحقت أضراراً جسيمة.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة جمهورية الهند ولشعبها الصديق ولأهالي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

ويستمر البحث اليوم الثلاثاء عن ناجين في الهند بعد فيضانات وانهيارات أرضية أسفرت عن مقتل 60 شخصا على الأقل، بينهم تسعة لقوا حتفهم في انهيار معبد شعبي، وفق ما ذكرت صحف دولية.

تسببت الأمطار الغزيرة التي استمرت لأيام في جرف المركبات وهدم المباني والجسور في جبال الهيمالايا.

وتعد الفيضانات والانهيارات الأرضية شائعة وتتسبب في دمار واسع النطاق خلال موسم الرياح الموسمية في الهند ، لكن الخبراء يقولون إن تغير المناخ يزيد من تواترها وشدتها.