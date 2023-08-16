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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معهد إعداد القادة يواصل فاعليات البرنامج التدريبي لتوعية الشباب بخطر الإدمان

مدير معهد اعداد القادة
مدير معهد اعداد القادة

يواصل اليوم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالى البرنامج التدريبي الذي يقام بعنوان الخطة الاستراتيجية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في الجامعات والمعاهد المصرية"، تحت شعار "قوتنا فى شبابنا"،   برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، الدكتورة نيفين رياض القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد.

 

ويتضمن البرنامج التدريبي "قوتنا فى شبابنا" لمكافحة الإدمان وتوعية شباب الجامعات بخطورته مجموعة من المحاضرات متنوعة وورش عمل التي تسهم في زيادة الوعي.
 

وأوضح الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة أن قضية الإدمان وتعاطي المخدرات من القضايا المهمة التي لا بد من التصدي لها في المجتمع من خلال برامج وآليات تهدف إلى محاصرتها، بهدف حماية ووقاية الشباب من الوقوع في مخاطر الإدمان.

الجامعات والمعاهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم الدكتور كريم همام Jobs Education

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