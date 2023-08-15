كمال أبورية يبدأ تصوير مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الأسبوع المقبل

يبدأ الفنان كمال أبورية تصوير دوره في مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الأسبوع المقبل، ومن المقرر عرض المسلسل في رمضان المقبل.

ويجسد كمال أبورية شخصية محامي ووالد بطلة العمل، ولم يحالفه الحظ في العمل بالمحاماة لتحقق ابنته ما كان يتمنى تحقيقه، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، من خلال محامية تدخل في صراعات مع طليقها ضمن أحداث العمل، والعمل مكون من 15 حلقة.

"نعمة الأفوكاتو" بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، سلوى عثمان، كمال أبورية، طارق النهري، ولبنى ونس، تأليف مهاب طارق ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي.

وكانت آخر أعمال كمال أبورية مسلسل "عملة نادرة" الذي عرض في سباق رمضان الماضي، حيث دارات أحداثه حول نادرة التي عاشت معاناة التفرقة والحرمان الذي يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.

المسلسل بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وئام مجدي، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.