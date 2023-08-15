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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لجين عمران تبهر المتابعين بإطلالة مبهجة

لجين عمران
لجين عمران

اعتادت الإعلامية لجين عمران على مواكبة أحدث صيحات الموضة لتختار من بينها ما يتناسب مع ذوقها ويعكس أناقتها دون تكلف وتكن مثال تقتدي به أغلب الفتيات والسيدات في أغلب الأحيان.

وبدت لجين عمران بإطلالة أنوثية جذابة، وارتدت فستانا طويلا فصفاضا، مصمم من قماش ناعم مزركش بالرسومات المبهجة مع قبعة انيقة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الناعمة. 
 

من هى لجين عمران

لجين عمران من مواليد 26 أكتوبر 1977، وهي إعلامية سعودية عملت كمقدمة برامج فى عدة محطات ذاع صيتها منذ تقديمها لبرنامج "صباح الخير يا عرب".

لجين هى شقيقة الفنانة أسيل عمران، والتى ظهرت فى كليب تامر حسنى “ناسينى ليه”، وسبق وعملت لجين فى تلفزيون البحرين، حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، بعد ذلك شاركت فى تقديم برنامج «يا هلا» .

مسيرة لجين عمران العملية

وانتقلت لجين عمران عام 2002 إلى البحرين لمواصلة العمل المصرفي في "سيتي بنك" في قسم الفيزا لتحصيل الديون، ومن بعدها في «فتون إديو تينمنت» كمديرة عمليات حتى عام 2004، ثم انتقلت للمجال الإعلامي من خلال العمل كمذيعة في تلفزيون البحرين.

وعملت لجين عمران في تلفزيون البحرين، حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، وبعد ذلك شاركت في تقديم برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، شكل انتقالها لتقديم برنامج «صباح الخير يا عرب» على “إم‌ بي‌ سي 1” نقلة نوعية في طبيعة البرامج التي قدمتها. 

 

 

IMG_٢٠٢٣٠٨١٥_١٤٤٨٣٨
IMG_٢٠٢٣٠٨١٥_١٤٤٨٣٨
لجين عمران الوان مبهجة إطلالة جذابة

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