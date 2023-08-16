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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرزها الإسهال.. أعراض القولون العصبي | احذرها

صدى البلد

يصاب الكثير من الاشخاص بالالم فى المعدة و يلحأون الى بعض المسكنات ولا يعلمون انها من اعراض القولون العصبى.
 

أعراض القولون العصبي من أكثر الأمراض شيوعا و أنتشار ، و يصاب البعض ننتيجة الضغط النفس أو ممارسة بعضالعادات الغذائية و اليومية الخاطئة التي تؤدي إلي الإصابة بـ القولون العصبي.


 


 


 

ووفقا لموقع هيلثى نقدم لك فى هذا التقرير بعض أعراض القولون العصبي....


 

1- الألم والتشنج...


 

ألم البطن هو أكثر أعراض القولون العصبي بالتفصيل شيوعًا وهو عامل رئيسي في التشخيص، تعمل القناة الهضمية عادة مع الدماغللتحكم في عملية الهضم، ويحدث هذا عن طريق الهرمونات والأعصاب والإشارات الصادرة عن البكتيريا الجيدة التي تعيش في أمعائك.

في القولون العصبي تصبح هذه الإشارات التعاونية مشوهة، مما يؤدي إلى توتر غير مؤلم في عضلات الجهاز الهضمي، ويحدث هذا الألمعادة في أسفل البطن أو كامل البطن ولكن من غير المرجح أن يكون في الجزء العلوي من البطن وحده وينخفض الألم عادة بعد حركةالأمعاء.

وتعديلات النظام الغذائي، مثل: اتباع حمية الفودماب (FODMAP) قد يحسن الألم والأعراض الأخرى.

وتشمل العلاجات الأخرى مرخيات الأمعاء، مثل: زيت النعناع، والعلاج السلوكي المعرفي للألم الذي لا يستجيب لهذه التغيرات، كما ليمكنأخصائي الجهاز الهضمي مساعدتك في العثور على دواء لتخفيف الام القولون العصبي.


 

2. الإسهال


 

يعد الإسهال أحد أعراض القولون العصبي بالتفصيل، ويصيب ما يقرب من ثلث المرضى الذين يعانون من القولون العصبي.

ويمكن أن يؤدي عبور الأمعاء المتسارع في القولون العصبي إلى نشوء حركة مفاجئة وفورية للحصول على حركة الأمعاء.

ويصف بعض المرضى ذلك بأنه مصدر مهم للتوتر، بالإضافة إلى ذلك يميل البراز في هذه الحالة إلى أن يكون رخوًا ومائيًا وقد يحتوي علىمخاط.


 

3. الإمساك...


 

إن القولون العصبي يمكن أن يسبب الإسهال والإمساك معًا بالتناوب.


 

ولكن يعد القولون الغالب بالإمساك هو الأكثر شيوعًا، حيث يؤثر على ما يقرب من 50% من الأشخاص المصابين بالقولون العصبي، وقديؤدي الاتصال المتغير بين الدماغ والأمعاء إلى تسريع أو إبطاء وقت العبور الطبيعي للبراز.


 

وعندما يتباطأ وقت العبور تمتص الأمعاء كمية أكبر من الماء من البراز، ويصبح مروره أكثر صعوبة، مما يسبب الإصابة بالإمساك....


 

4. التغيرات في حركة الأمعاء...

غالبا ما يصبح البراز بطيء الحركة في الأمعاء جافًا، لأن الأمعاءبدورها تمتص الماء، وهذا يخلق براز صلب مما قد يؤدي إلى تفاقم أعراضالإمساك.


 

أما الحركة السريعة للبراز عبر الأمعاء لا تترك سوى القليل من الوقت لامتصاص الماء وينتج عن ذلك الإسهال، ويمكن أن يسبب القولونالعصبي تراكم المخاط في البراز....


 

5. الانتفاخ والغازات....

القولون العصبي يؤدي إلى زيادة إنتاج الغاز في القناة الهضمية، وبالتالي يسبب الانتفاخ وهو أمر غير مريح.


 

ويعتبر العديد من المصابين بالقولون العصبي الانتفاخ أحد أكثر أعراض الاضطراب استمرارًا....


 

6. عدم تحمل الطعام...

أفاد ما يصل إلى 90% من الأفراد الذين يعانون من القولون العصبي بأن أغذية معينة تسبب أعراضًا، ويتجنب ثلثا الأشخاص المصابينبالقولون العصبي النشط بعض الأطعمة، وفي بعض الأحيان يستبعد هؤلاء الأفراد أطعمة متعددة من النظام الغذائي.


 

7. التعب وصعوبة في النوم

أكثر من نصف الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي يعانون من التعب بأغلب الوقت.


 

وترتبط الإصابة بالقولون العصبي أيضًا بالأرق الذي يتضمن صعوبة في النوم والاستيقاظ بشكل متكرر والشعور بعدم الراحة في الصباح،ومن المثير للاهتمام أن قلة النوم تسبب أعراض معوية أكثر حدة في اليوم التالي.


 

8. القلق والاكتئاب

يرتبط القولون العصبي بالقلق والاكتئاب أيضًا، وتعزز أعراض القلق والجهاز الهضمي بعضهما البعض في حلقة مفرغة، فالأشخاص الذينيعانون من القولون العصبي أكثر عرضة للإصابة باضطرابات القلق والاكتئاب....

اضطرابات القلق أعراض القولون العصبي أعراض القولون الانتفاخ والغازات لقولون العصبي

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