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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يوجّه صدمة مدوية لجمهور الزمالك .. تفاصيل مثيرة

ميدو
ميدو

أكد أحمد حسام ميدو، أن الزمالك لن يستطع حل أزمة إيقاف القيد خلال الميركاتو الجاري، في ظل الأزمة المالية المحيطة بالنادي.
وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك معاه 30 أو 35 مليون جنيه، هيصرف مستحقات أوسوريو ولاعبيه وهيجدد عقد فتوح ومحمد صبحي". 
أضاف: "أشك إن الزمالك سينهي أزمة إيقاف القيد، مستحيل فك أزمة إيقاف القيد ودفع غرامتي أتشيمبونج وسبورتنج لشبونة في الوقت الحالي، كان المفروض في مستحقات وموارد مالية جديدة، تدخل النادي قبل شهر أكتوبر لكن ده محصلش، وده بيصعب حل أزمة إيقاف القيد وهيخلي الموضوع مستحيل" .
واختتم: "عشان أكون صريحًا مع جمهور الزمالك، هكون متفاجئ لو الزمالك قدر يحل أزمة إيقاف القيد، لكن الموضوع صعب جدًا، الزمالك قادر على المنافسة رغم تلك الأزمة وولاد النادي هيفضلوا وراه".
 

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