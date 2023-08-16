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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب غير منضبط.. رئيس إنبي يفتح النار على نجم الزمالك

صدى البلد

أكد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، أنه غير متفاجئ بتعاقد أحمد عيد، ظهير أيمن المنتخب الأولمبي، مع نادي المصري البورسعيدي، معتبرًا أن هذا يدل على عدم انضباطه من الناحية الاحترافية.

رئيس إنبي: أحمد عيد لاعب غير منضبط.. وتعاقده مع المصري خير دليل.. فيديو

وقال الشريعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أنا أول واحد اتكلمت أني مش فارق معايا أن الاعب يكمل في الزمالك أو إنبي لكني أكدت قبل ذلك إن اللاعب غير منضبط من الناحية الاحترافية ولا يتحلى بالتصرفات الاحترافية».

وأضاف: «نادي إنبي صاحب الفضل في أداء أحمد عيد خلال الفترة الأخيرة، واللاعب أخبرنا أنه يريد البقاء في إنبي وهو ما جعلنا نتحرك للحفاظ عليه».

وتابع قائلًا: «أنا سعيد للغاية بتعاقد المصري مع اللاعب وهو ما يؤكد رؤية إنبي في اللاعب أنه غير منضبط».

وأوضح قائلًا: «اللاعب لم تكن تعلم هل يريد اللعب في إنبي أم الزمالك.. هو كان يفكر في الاحتراف».

ولفت الشريعي إلى أن أحمد عيد بالأمس قال خلال جلسة استماع له في اتحاد الكرة أنه لن يلعب إلا للزمالك، واليوم يوقع للمصري، معلقًا: «اللاعب لا يقدر إنه لاعب محترف وخسارة أن تكون لدينا موهوبة ولا نستطيع إدارتها، إيًا كان من يديرها سواء إنبي أو الزمالك أو المصري».

وحول موقف النادي من إمكانية بيع لاعبه أحمد أمين أوفا، قال الشريعي: «ليس هناك نية لرحيل أحمد أمين أوفا وهو مستمر معنا نظرًا لاحتياجات الفريق».

الزمالك المصري احمد عيد رئيس إنبي انبي

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