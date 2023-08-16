على رأي الأحناف.. دار الإفتاء: يجوز تأخير نية صيام النافلة إلى العصر

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن صيام يومي الإثنين والخميس لا يشترط فيه النية، منوها أن صيام السنة أو النافلة لا يشترط له تبييت النية من الليل.

وأضاف أمين الفتوى، في فيديو له، أن اشتراط تبييت النية يكون في صيام الفرض، منوها أن النبي في بعض الأوقات كان ينوي صيام النافلة من بعد الظهر.

وذكر أمين الفتوى، أن فقهاء الحنفية، أجازوا تأخير نية صيام النافلة إلى ما قبل العصر، طالما لم يؤذن فيجوز نية الصيام.

عقد نية الصيام ظهرا

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن الأصل في نية الصيام أن تكون مبيتة من الليل أي قبل النوم، إلا أن الشرع خفف ذلك في صيام النافلة بحيث إذا نام الشخص واستيقظ بعد الفجر فجاز له الصوم بدون نية مبيتة بأن يقول نويت صيام هذا اليوم.

وأجاب ممدوح على سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بـ" فيسبوك" يقول صاحبه: "إذا استيقظت من النوم بعد الفجر أو بعد الظهر أو العصر، ولم أفطر فهل يجوز لي أكمل اليوم صياما؟"، قائلا: "يجوز ولكن بشرط أن تكون هذه النية قبل وقت الزوال، أي قبل الظهر".

وأضاف: "يجب أن يحرص الشخص على عدم ارتكاب أي من مفسدات الصوم، أما بعد الاستيقاظ بعد الظهر أو العصر فلا يجوز فيه أن تنوي الصوم".