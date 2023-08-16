عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أجمل آيات القرآن .. ذكرها العارفون بالله في حياتهم

أجمل آيات القرآن
أجمل آيات القرآن

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن أجمل آيات القرآن، منوها أن هذا الدين يسر وأن هذا الدين رحمة من رب العالمين للعالمين، وأن هذا الدين فيه رحمة ربنا سبقت غضبه، {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ولم يقل باسم الله الرحمن المنتقم ولم يقل بسم الجبار المنتقم ؛ إنما جعلها بين الرحمن والرحمة لأننا لا نقدر إلا على ذلك.

أجمل آيات القرآن

وأضاف علي جمعة، في منشور عن أجمل آيات القرآن، سردها من واقع حياة العارفين وأهل الله، منوها أن بعض العارفين قد اجتمعوا يتذاكرون القرآن ، فقال أحدهم : قرأت القرآن كله من أوله إلى آخره : فما وجدت أرجى من قوله تعالى : {حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (2) غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ } فقدّم جماله على جلاله ، ورحمته على عذابه ، ووعده على وعيده ، وترغيبه على ترهيبه.

بسبب حرق القرآن.. تحذير عاجل من السويد لمواطنيها بالخارج

دعاء التحصين من السحر والحسد .. أدعية وآيات من القرآن احرص عليها يوميا

وقال الآخر : قرأت القرآن كله من أوله إلى آخره فما وجدت أرجى من قوله تعالى : {نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (49) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ}. فقدم جماله على جلاله ، ورحمته على غضبه ، وترغيبه على ترهيبه ، ووعده على وعيده.

وتابع علي جمعة، في كشفه عن أجمل آيات القرآن: وقال الآخر : قرأت القرآن كله فما وجدت فيه أرجى من قوله تعالى : {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ}.

أجمل آيات القرآن قصيرة

وقال الآخر: قرأت القرآن كله فما وجدت فيه أرجى من قوله تعالى : {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ }.

أجمل آيات القرآن

وأكد علي جمعة، أن الطريق كله الى الله حلو الممشى ، الطريق كله الى الله تتنزل فيه الأنوار وتنكشف فيه الأسرار ويتلذذ العابد بعبادته ويتقى غضب ربه فى الدنيا والأخرة {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} ، جاءت بعد قوله تعالى : { فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (81) الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ }.

وذكر أن الظلم هو الشرك والمعصية ، يقول الله تعالى {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} ويقول تعالى {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ} فنسب الناس الى عبادته فجعلهم من المؤمنين ولذلك قال فى شأنهم : { إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا } قال بعضهم : اذًا سيغفر الشرك ، لا لأنه يخاطب المؤمنين ويتكلم عن المؤمنين ويبشر المؤمنين ويقول لهم إن الله سوف يغفر لكم ما صدر منكم من ذنوب إن كان تحت مظلة الإيمان.

ونصح علي جمعة، الجميع بقوله: اجعلوا هذه الآية دستوراً لكم : {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا}. لو كنت قد فعلت كل ذنب له اسم ، ثم جئت الى الله تائباً لتاب عليك وغفر لك ، وقبلك عنده كشأن المتقين الذين لم يذنبوا فى حياتهم ذنباً قط، {إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ}.

علي جمعة هيئة كبار العلماء الازهر الشريف أجمل آيات القرآن آيات القرآن أجمل آيات القرآن قصيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

السيول تضرب خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية

داخلين على مشكلة كبيرة| ميدو يكشف أزمة كبرى للنادي الأهلي

بعد تدخل الحكومة.. انفراجة في أزمة السجائر بداية من اليوم

انتهت.. تحديد بديل مرتضى منصور في رئاسة الزمالك | تفاصيل

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

فتحت الهدوم وضعفت.. اعترافات سائق اند درايف المتهم بواقعة فتاة أكتوبر

خطة التخفيض بدأت| أسعار السجائر ستنخفض إلى هذا الرقم .. تفاصيل

ترشيحاتنا

1000 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب الآن بعد قفزة سريعة وعيار21 مفاجأة

روسيا تعلن تدمير 3 مسيرات أوكرانية في سماء كالوجا

محمد الخضر حسين.. من هو العالم التونسي الذي كان شيخا للأزهر؟

عائق وحيد.. ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح لاتحاد جدة

بيونج يانج تلتزم الصمت بشأن وفاة والد رئيس كوريا الجنوبية

العراق.. 16 ضربة جوية استباقية ضد داعش في كركوك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهمها الفول السوداني .. أطعمة تساعد على زيادة طول الطفل

بفستان ملفت.. بشرى تخطف الأنظار بجمالها| شاهد

شهية ولذيذة| طريقة عمل سلطة الذرة والمايونيز

إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

أحمد العوضي ينقذ 4 شباب من الغرق.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

حوت ضخم يستعرض مهاراته بحركات نادرة في المحيط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ