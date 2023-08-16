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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل ترشحت قبل ذلك.. متحدثة البيت الأبيض تثير جدلًا بمنشور باسم الرئيس الأمريكي

المتحدثة باسم البيت
المتحدثة باسم البيت الأبيض

أثارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، جدلًا واسعًا بعد منشور على حسابها بمنصة "إكس"، حيث قالت فيه إنها ترشحت للرئاسة.

وحسب صحيفة "واشنطن إكسماينر" الأمريكية، قالت جان بيير في المنشور: "الاستثمار في أمريكا يعني الاستثمار في كل أمريكا.. عندما ترشحت لمنصب الرئيس، وعدت بأني لن أترك أي جزء من البلاد دون اهتمام".

وكان هذا المنشور قد نشرته عن طريق الخطأ على حسابها في منصة "إكس"، حيث كتبته باسم الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

ولفتت صحيفة “Washington Examiner” إلى أنه تم حذف المنشور في أقل من 30 دقيقة.

لكن انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطة الشاشة للمنشور.

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