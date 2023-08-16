أخبار السيارات| أسطول عربيات نيمار نجم الهلال السعودي الجديد.. اشتر أرخص ماركات BMW في مصر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعتبر البواجي من أهم القطع في محركات البنزين، فبدونها لا يمكن تشغيل السيارة، لهذا فهي من القطع الهامة، ويجب الاهتمام بها وعدم إهمالها.

أثار النجم البرازيلي الشهير نيمار دا سيلفا العديد من التساؤلات خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تضاربت العديد من الأنباء حول إمكانية رحيلة عن نادي باريس سان جيرمان وعودته من جديد لنادي برشلونة الإسباني أو انتقاله لأحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهدت أسعار السيارات الجديدة ارتفاعا قياسيا خلال فترة قصيرة، كانت نقطة بدايتها في شهر فبراير عام 2022 ومازالت مستمرة حتى الآن، بالإضافة لفرض رسوم إضافية تعرف باسم الأوفر برايس بواسطة البائعين.

انطلق الجيل الأول من كورسا عام 1994 حتى عام 2000، وجاء الجيل الثاني عام 2003 واستمر إنتاجه حتى عام 2007، وقدمت العلامة التجارية الألمانية أوبل باقة من أقوى السيارات الاقتصادية والمتوسطة في السوق المصري خلال حقبة التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، ومن أبرزها إصدار كورسا الشهير.