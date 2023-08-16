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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: القطاع الغربى حظى باهتمام كبير فى الزراعة بتوجيهات القيادة السياسية

الإنتاج الزراعي
الإنتاج الزراعي

تحدث الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، عن جهود الدولة في رفع الكفاءة الإنتاجية الزراعية والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي قائلا:" إن الأزمات العالمية اللاحقة بدءا من أزمة كورونا وسلاسل الإمداد والحرب الروسية الأوكرانية تضفى أهمية كبيرة على قطاع الزراعة في الدول النامية بوجه عام والدول المستوردة للغذاء".

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أحمد موسى: إنتاج الصوب الزراعية مستمر بكثافة في قاعدة محمد نجيب


وذكر كمال خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن القطاع الغربي حظى باهتمام كبير في الزراعة بتوجيهات القيادة السياسية، حيث شهدنا دفعة كبيرة بمحافظة مرسى مطروح منذ عام 2018 إبان افتتاح الرئيس السيسي لمشروع الـ 100 ألف فدان صوب في قاعدة محمد نجيب وهو مشروع ناجح بكل تأكيد، ثم تبعه مناطق أخرى في هذا السياق.

ولفت كمال إلى أن الاهتمام بالقطاع الزراعي يقع فى قلب اهتمامات القيادة السياسية والحكومة المصرية بشكل كبير، ولم يجد الاقتصاديون ملاذا أفضل من القطاع الزراعي للإحلال محل الواردات الغذائية أو لزيادة الصادرات الزراعية التي تعتبر قصة نجاح هذا العام.

وأوضح أن هناك مشروعات ضخمة في القطاع الغربي منها مشروع الدلتا الجديدة، وإحياء الآبار الرومانية القديمة التي كانت تستخدم لتخزين المياه ومزرعة القمح في العالم، ومشروع تطوير الزيتون ليساهم في سد الفجوة الزيتية، وتطوير مقرات الإبل والماعز.

الانتاج الزراعي أشرف كمال اخبار التوك شو كورونا قطاع الزراعة

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