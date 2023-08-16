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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 17 جنديًّا من النيجر بالقرب من الحدود مع مالي

جيش النيجر
جيش النيجر

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، عن وزارة الدفاع في النيجر، اليوم الأربعاء، بمصرع  17 جنديا في هجوم قرب الحدود مع مالي.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" نقلا عن مصادر عسكرية، بمقتل 26 عنصرا من قوات الأمن النيجيرية في كمين.

وأضافت وكالة الأنباء الفرنسية، أن الكمين استهدف مروحيتين بالقرب من  الحدود الشمالية مع النيجر ما أدى إلى مقتل 26 عنصرا من قوات الأمن النيجيرية.

وكانت مالي وبوركينا فاسو أعلنتا موقفهما المعارض صراحة لأي تدخل عسكري في النيجر، واعتبرتاه بمثابة "إعلان حرب" يشملهما، وهددتا بالانسحاب من "إيكواس"، في أعقاب البيان الصادر عن المجموعة الاقتصادية منتصف الأسبوع الماضي.

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