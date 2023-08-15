اتهامات أمريكية تطال الصين وروسيا بسبب النيجر

قالت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلا عن مصادر، إنه إذا غادرت الولايات المتحدة النيجر فستشغل الصين أو روسيا المقعد الشاغر في المنطقة.

وأكدت الصحيفة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن هناك الكثير من القوى المتوسطة التي لديها الكثير من النفوذ في النيجر.

كما قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه لا تزال هناك مساحة للدبلوماسية لإعادة الأمور إلى نصابها في النيجر. وفي وقت سابق، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، إن التدخل العسكري من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” في النيجر يجب أن يكون خيار الملاذ الأخير.

وقال باتيل، خلال مؤتمر صحفي: “كانت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا واضحة جدًا، وواضحة جدًا علنًا، أن التدخل العسكري يجب أن يكون الملاذ الأخير، وهو أمر نتفق معه، وما زلنا نركز على إيجاد حل دبلوماسي ونحن على اتصال وثيق مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وقيادتها بشأن هذا الأمر”.

ولمحت “إيكواس” إلى احتمال تدخل عسكري في النيجر بعد أن أطاح الجنرال عبد الرحمن تشياني بالرئيس محمد بازوم واعتقله الشهر الماضي. قال رئيس الوزراء النيجيري الجديد، علي محمد أمين زين، إن القيادة العسكرية وافقت منذ ذلك الحين على بدء محادثات مع الإيكواس.