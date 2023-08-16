برواتب تبدأ من 3000 جنيه.. 4120 وظيفة في 38 شركة بـ11 محافظة

وفرت وزارة العمل 4120 فرصة عمل في 38 شركة قطاع خاص داخل 11 محافظة، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة ، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال أغسطس الجاري.
جاءت فرص العمل من خلال نشرة التوظيف الدورية تصدر عن الوزارة كل 15 يوما ، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة.
وقالت الوزارة ان فرص العمل ،متوفرة في محافظات : القاهرة، والقليوبية ، والجيزة ، والشرقية ، والغربية ،والدقهلية، ودمياط ، والبحيرة ، وسوهاج ، وقنا ، والوادي الجديد .
التخصصات المطلوبة
والتخصصات المطلوبة هي :أخصائي تمويل،وخدمة عملاء ،ومهندسين جودة وميكانيكا ، ومحاسبين ، وسكرتارية ، ومندوب مبيعات، ومشرفين إنتاج ، وأفراد أمن ، وكافة أعمال الفندقة،وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال انتاج، وموظفي سوشسيال ميديا ، وفني صيانة ميكانيكا ، ومسئولي ائتمان وتخصصات أخرى.
وتضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوى الهمم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل .
ووجه وزير العمل حسن شحاتة جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له ،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور .
واشارت الوزارة الي انه في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة ،تقوم من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بالتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل، وإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة .