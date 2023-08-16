صغير طائر في الهواء.. ماذا حدث في عقار كعابيش غرب الجيزة؟

لقى صغير مصرعه في الجيزة، آثر سقوطه من أعلى عقار بمنطقة فيصل غرب محافظة الجيزة، وتم إيداع الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

سقوط صغير من عقار في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بسقوط صغير من عقار بمنطقة كعابيش بفيصل غرب الجيزة، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

إنتقلت أجهزة أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى موقع البلاغ، حيث تبين من المعاينة والفحص أن الصغير أجنبي، وبالغ من العمر 6 سنوات، يرتدي كامل ملابسه وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليه وكشف أسباب الوفاة.

وكشفت تحريات الأجهزة بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن الصغير كان يلهو في شرفة منزلهم واختل توازنه مما تسبب في سقوطه من شرفة العقار بالطابق الثالث ووفاته في الحال.

وإستمعت أجهزة المباحث في الجيزة، بإشراف العميد علي عبدالرحمن رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، لأقوال أسرة الصغير والذين قرروا أنه سقط أثناء اللهو بدون وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.