في أوضة نومي وعربيتي.. زوجة سعد الصغير تتهمه بتصويرها بكاميرات سرية

حررت سيدة تدعى هدير محمد محضرا رسميا ضد زوجها سعد الصغير، المطرب الشعبي الشهير تتهمه، بتصويرها عن طريق تركيب كاميرات مراقبة داخل مسكن الزوجية والسيارة الخاصة بها، دون علمها، وطلبت إثبات الحالة في محضر رسمي.

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم بلاغا من الممثلة «هدير محمد» 34 سنة التي حضرت إلى القسم وطلبت إثبات الحالة، حيث أكدت أنها تقيم بمنطقة حدائق الأهرام، وأنها اكتشفت أن زوجها «سعد الصغير» قام بتركيب كاميرات مراقبة في مسكن الزوجية “غرفة النوم” والسيارة الخاصة بها، وذلك دون علمها، وتم إحالة المحضر إلى النيابة التي تولت التحقيق.