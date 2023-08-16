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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جهاز "النوبارية الجديدة" يُكرم  الطلاب المتفوقين دراسيا.. شاهد

خلال التكريم
خلال التكريم

نظم جهاز مدينة النوبارية الجديدة، بالتعاون مع مجلس الأمناء والإدارة التعليمية بالنوبارية، حفل تكريم للطلاب المتفوقين بالمراحل التعليمية المختلفة ( الإعدادية والثانوية العامة والثانوية الأزهرية والثانوية الفنية )، تحفيزاً لهم لمواصلة التفوق في المراحل التعليمية المقبلة .

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القران الكريم وعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، تبع ذلك كلمة للدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، استهلها بالترحيب والتهنئة للطلاب وأولياء الأمور والمدرسين ومديري المدارس والمعاهد الأزهرية بالنوبارية، مجدداً التهنئة للطلاب على تفوقهم وكذا الشكر لأولياء أمورهم على دعمهم وحصاد ثمرة تفوق أبنائهم .
 

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وأكد رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة في كلمته،  أهمية التفوق والتميز الدراسي وأن جميع أجهزة الدولة تُشجع المتفوقين والموهوبين حيث إنهم علماء المستقبل ونواةً متميزة في بناء مصر الحديثة والجمهورية الجديدة.

ودعا رئيس الجهاز الطلاب إلى أهمية مواصلة التميز والتفوق الدراسي وتنمية مهاراتهم ومواصلة التعلم ليكونوا نواةً صالحةً لمجتمعهم ولبناء مصرنا الحبيبة، ثم بدأت مراسم الحفل بتكريم طلاب الشهادة الإعدادية ثم طلاب الدبلومات الفنية، ثم طلاب الثانوية العامة والأزهرية.



واختُتم الحفل بتكريم مديري المدارس الإعدادية والثانوية والخاصة والمدرسة الدولية تقديراً لمجهودهم في تفوق الطلاب، بجانب تكريم السيد/ سعيد محجوب، مدير الإدارة التعليمية بالنوبارية تقديراً لجهده ودوره الفعال ودعماً للعملية التعليمية.

وفي سياق متصل، شارك الدكتور أحمد إسماعيل، في افتتاح معرض الأدوات والملابس المدرسية واحتياجات الأسرة المصرية تحت رعاية جهاز المدينة ومجلس الأمناء وحزب مستقبل وطن، وذلك بحضور المهندس علاء شعيشع، أمين حزب مستقبل وطن بالنوبارية وعدد من قيادات الجهاز ومجلس الأمناء والحزب.

وأوضح رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، أن هذا المعرض يأتي ضمن المعارض والمبادرات التي يتبناها جهاز المدينة لتوفير وتنوع الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالمدينة، حيث تم عرض عددٍ كبير من الأدوات المدرسية والمكتبية والملابس لمختلف الأعمار ومفروشات وأدوات منزلية وسجاد وأدوات مكتبية بأسعار مخفضة، وقد لاقى المعرض إقبالاً كبيراً منذ افتتاحه في الصباح الباكر.

وأكد " إسماعيل " أن جهاز المدينة يدعم كافة المبادرات التنموية التي من شأنها التخفيف عن كاهل المواطنين من أعباء المعيشة والاحتياجات الأساسية.
 

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