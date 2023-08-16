كلمة السر “عمر”| ثنائي الشباب إلى حلم الاحتراف.. ومصير غامض لنجم الأهلي

فى إطار سياسة دعم خوض اللاعبين الشباب فى دوريات أوروبا، نجح ثنائي منتخب الشباب عمر فايد وعمر خضر فى الانتقال إلى الدورى الإنجليزي ونظيره التركي.

عمر فايد صخرة دفاع فريق المقاولون العرب انتقل إلى فنربخشة التركي، فيما رحل عمر خضر، لاعب نادي زد، إلى آستون ڤيلا الإنجليزي.

بينما مصير عمر سيد معوض، اللاعب الشاب فى صفوف النادى الأهلي، ما زال غامضا في الانتقال إلى الدوري الإسباني.

عمر خضر إلى أستون فيلا

أعلن نادي زد أف سي، عن انتقال نجم النادي الشاب عمر خضر إلى صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي رسميًا في بداية يوليو 2024 مع بلوغه 18 عامًا، وذلك بعد قضاء اللاعب فترة معايشة لمدة شهر في مركز التدريب الخاص بأستون فيلا.

والتقى عمر خضر خلال فترة المعايشة بالمدير الفني لأستون فيلا Unai Emery، ونجوم الفريق الأول، بالإضافة إلى أسطورة النادي أحمد المحمدي.

ونال عمر خضر إعجاب المدربين هناك لتميزه بمهارات فنية وبدنية عالية، ما دفع إدارة النادي للتفاوض مع "زد إف سي" للموافقة على الاحتراف في صفوفه.

يأتي ذلك في إطار خطة "زد إف سي" لإتاحة الفرصة للناشئين للاحتراف في أقوى الدوريات الأوروبية.

جاء احتراف "خضر" تطبيقًا للاتفاقية الشراكة الموقعة بين نادي زد إف سي وأستون فيلا في أبريل الماضي للاستفادة من خبرات النادي الإنجليزي الرياضية والإدارية، في تطوير مستوى المدربين واللاعبين بـ"زد إف سي"، وإتاحة الفرصة للمواهب المميزة للاحتراف الخارجي، والتي بدأت بقضاء 6 لاعبين فترة معايشة في صفوف أستون فيلا، ويستعد لاعبين آخرين للسفر خلال الفترة المقبلة.

وباحتراف عمر خضر صاحب الـ17 سنة، في صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي، يصبح أول لاعب من نادي زد يحترف في صفوف "أستون فيلا"، والدوري الإنجليزي، وثاني محترف من النادي في الدوريات الأوروبية بعد محمد هيثم الذي احترف في الدوري البرتغالي، وينتظر احتراف المزيد من اللاعبين من نادي زد خلال الفترة المقبلة.

ونجح نادي زد في ضم عمر خضر لصفوفه مطلع العام الماضي، ومنذ انضمامه حرص النادي على توفير أفضل المدربين وأحدث الأنظمة التدريبية لتطوير مستوى اللاعب، لإيمانه بموهبته، كما اختاره "زد إف سي" ضمن أول مجموعة من اللاعبين الذين سافروا لقضاء فترة معايشة في "أستون فيلا" لتنمية مهاراته الاحترافية.

عمر فايد يرحل الى الدوري التركى

أعلن نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، موافقته على انتقال لاعبه عمر فايد إلى نادي فناربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعبر المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي، عن تمنياته بالتوفيق لعمر فايد، مؤكدا أنه من العناصر الواعدة في الكرة المصرية، وسيكون إضافة لفريقه الجديد وللمنتخبات الوطنية، موجها الشكر للكابتن شوقي غريب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، على دعمه وعمله منذ اليوم الأول في النادي على تصور واستراتيجية تصدير المواهب والاعتماد على الشباب الواعدين، وكان من ضمن سياسته الاعتماد على عمر فايد ومجموعة من الشباب دعمت المنتخبات الوطنية المصرية في كل الفئات.

وأوضح المهندس محمد عادل فتحي أن عمر فايد كان بمثابة المشروع لنادي المقاولون العرب لتكرار التجارب المشرفة في الملاعب الأوروبية على غرار النجم محمد صلاح والنجم محمد النني، وفي إطار استراتيجية النادي الواضحة بتصدير المواهب للملاعب الأوروبية.

وقال فتحي إنه من البداية وقبل تلقي أي عروض كان واضحا بأن عمر فايد سينتقل من المقاولون العرب إلى أوروبا مباشرة وعمل على هذا الهدف حتى تلقى النادي عرض فناربخشة التركي، والذي يعد من أعرق الفرق التركية والأوروبية.

ووجه فتحي التحية مجددا للكابتن شوقي غريب على ترحيبه منذ اللحظة الأولى ودعمه لخطوة احتراف اللاعب ليكون بمثابة ذخيرة قوية للكرة المصرية.

يذكر أن صاحب الـ20 عاماً تألق مع المقاولون العرب خلال الموسم الجاري، وبزغ نجمه لتتهافت عليه الأندية الكبرى، إلا أن المقاولون العرب فضل تسويق اللاعب أوروبياً ليكون على غرار محمد صلاح.

وشارك عمر فايد مع المقاولون العرب في الموسم المنقضي، قبل أن ينضم إلى قائمة المنتخب الأولمبي التي شاركت في كأس الأمم الأفريقية للشباب وعلى موعد مع المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

مصير غامض لنجم الأهلي

تسبب سيد معوض، نجم النادي الأهلي السابق، فى أزمة بين إدارة القلعة الحمراء ونجله عمر حول ملف احترافه في أحد الأندية بدوريات أوروبا دون التوقيع على عقود مع إدارة النادي الأحمر.

وتلقى عمر سيد معوض عرضا من أحد الأندية الإسبانية فى الآونة الأخيرة، وقضى فترة معايشة داخل جدران النادي الإسباني.

بداية الأزمة عندما رفض سيد معوض التزام نجله بتوقيع عقد احترافي مع النادي الأهلي.

سيد معوض يرغب في عدم تعقيد احتراف نجله عمر فى دوريات أوروبا، وأن يكون التفاوض معه مباشرة دون العودة إلى النادي الأهلي.

سيد معوض يرى أن توقيع نجله عمر عقدا احترافيا مع النادي الأهلي سوف يعطل انتقاله إلى نادٍ فى أوروبا نظرا لكون المفاوضات سوف تجري مع مسئولي القلعة الحمراء ورغبة إدارة الأخير في الحصول على مقابل مالي كبير.

وأثار سيد معوض غضب مسئولى النادي الأهلي عقب تمسكه بعدم توقيع نجله على عقود رسمية مع القلعة الحمراء نظرا لكون ذلك يحرم إدارة النادي الأهلي من الحصول على مكاسب مالية كبيرة جراء احتراف اللاعب فى أوروبا.

إدارة النادي الأهلي حال احتراف نجل سيد معوض فى أوروبا لن يكون بمقدورها الحصول على أي مردود مالي سوى حقوق الرعاية فقط، لكونه لا يرتبط مع القلعة الحمراء باستمارة الناشئين فقط.