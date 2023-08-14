الزمالك يغلي.. الأبيض مهدد بالإقصاء أفريقيا ورحيل شيكابالا وزيزو وفشل جلسة الساحل

عصفت الأزمات بنادي الزمالك خلال ال 24 ساعة الماضية حيث يواجه الفارس الأبيض شبح الاقصاء من كأس الكونفدرالية بجانب رحيل بعض نجومه.

ويواجه ممثل نادي الزمالك أمير مرتضى منصور شيخ بطلان ترشيحه في انتخابات رابطة الأندية المحترفة المقرر إجرائها غدا الثلاثاء في مقر اتحاد الكرة.

صدى البلد يسلط الضوء على 6 أزمات داخل نادي الزمالك خلال الساعات الماضية.



الإطاحة بزيزو من الزمالك

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن موقف نادي الزمالك من بيع أحمد مصطفى “زيزو”، جناح الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وقال سيف زاهر خلال برنامج “ملعب أون تايم”، الذي يقدمه عبر فضائية “أون تايم سبورتس”: “زيزو، موضوعه منتهي، لو يرغب في الرحيل عن الزمالك، عليه إحضار عرض رسمي، وسيكون نادي الزمالك صاحب القرار في مسألة رحيله من عدمه”.

وأضاف: “مسؤولو نادي الزمالك أبلغوا زيزو، لو كان يرغب في الرحيل عليه إحضار عرض ابتداء من 250 مليون جنيه”.

وتابع: “نادي الزمالك حدد 250 مليون جنيه لبدء المفاوضات حول رحيل زيزو”.



صدمة أمير مرتضى في انتخابات رابطة الأندية



يواجه أمير مرتضى منصور ازمة حال خوضه ممثلا لنادي الزمالك في انتخابات رابطة الأندية المحترفة المقرر إجراؤها غدا الثلاثاء في مقر اتحاد الكرة.

ووقع امير مرتضى منصور فى ورطة حيث انه لا تنطبق عليه الشروط الواجب توافرها فى المرشح على عضوية مجلس إدارة الرابطة.

أمير مرتضى منصور لم يكن لاعب كرة قدم أو حكما معتزلا اضافة الي انه لم يكن مدربا في السابق .

ولم يسبق لأمير مرتضى منصور أن تولى منصب عضو مجلس إدارة بالاتحاد أو بأى هيئة كرة قدم أو نادى الزمالك نفسه.

فشل جلسة الساحل بين أحمد فتوح والزمالك



عقد أحمد فتوح خلال الساعات الماضية جلسة مع أحد مسئولى نادي الزمالك في الساحل الشمالي من أجل تجديد عقده.

وطلب مسئول الزمالك خلال الجلسة من أحمد فتوح حقيقة مفاوضاته مع النادي الأهلي وبيراميدز.

من جانبه نفى أحمد فتوح وجود أي مفاوضات مع النادي الأهلي وبيراميدز.

وشهدت الجلسة تمسك أحمد فتوح بمطالبه التي تضمنت زيادة عقده ومساواته مع الفئة الأولى من اللاعبين.

مطالب أحمد فتوح أثارت استياء مسئولى الزمالك وانتهت الجلسة بدون التوصل الى اتفاق بين الطرفين على بنود التجديد.

اتحاد الكرة يحقق مع نجم الزمالك



يخضع أحمد عيد لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك للتحقيق فى اتحاد الكرة بمعرفة الشؤون القانونية اليوم الإثنين فى شكوى نادي إنبي ضده.

وتمسك عيد بعدم الاستمرار مع نادي انبي والعودة مجددا إلى صفوف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فى ميركاتو الصيف.

كانت الشؤون القانونية في اتحاد الكرة قد حددت موعدا جديدا لخضوع احمد عيد لاعب نادى الزمالك الى التحقيق فى شكوى نادي انبي ضده.



رحيل شيكابالا

أعلن الإعلامي وكابتن منتخب مصر السابق أحمد حسن عن تلقي شيكابالا ٣ عروض من أندية كبيرة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب ٱحمد حسن:" خاص.. شيكابالا تلقى ٣ عروض من أندية كبيرة في الدوري المصري لضمه حال رحيله عن الزمالك".



الزمالك مهدد بالاقصاء من الكونفدرالية



يواجه فريق الزمالك ورطة حقيقية بعد إيقاف القيد من قبل الفيفا بسبب قضية سبورتنج لشبونة إلى جانب مستحقات حقوق الرعاية الخاصة بالمهاجم سيف الدين الجزيري فضلا عن مستحقات الغاني أتشيمبوج.

ويتعين على نادي الزمالك من أجل المشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية سداد المستحقات المتأخرة للاعبين الصادر بحقهم قرارات من جانب الفيفا وإخطار الكاف بذلك من أجل المشاركة في الكونفدرالية الموسم المقبل.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، وضع عدة شروط صارمة لمنح الأندية رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية، أبرزها سداد مستحقات اللاعبين والمدربين وتصفية الديون أو جدولتها بموافقة لجنة التراخيص التابعة لـ كاف.

ورغم إدراج فريق الزمالك ضمن قرعة كأس الكونفدرالية إلا أنه فى حال عدم تسوية أزمات المستحقات المتأخرة للاعبين سيتم استبعاد الزمالك من المسابقة القارية بقرار من الكاف لعدم استيفاء شروط رخصة الأندية.