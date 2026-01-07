نصاب يستولي على أموال المواطنين بزعم توفير أرصدة ببرامج التمويل الإلكتروني

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنسيقاً وقطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين من خلال الترويج عبر مواقع التواصل الإجتماعى بقدرته على تسييل أرصدة المواطنين بتطبيقات التمويل والتقسيط الإلكترونى ، واستدراجهم والتحصل منهم على البيانات الخاصة بتنفيذ المعاملات بتلك التطبيقات والاستيلاء على أرصدتهم بها ، وعقب ذلك يقوم بالتنصل منهم والاستيلاء على المبالغ المالية لنفسه .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ("له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة #بولاق_الدكرور #بالجيزة) وعُثر بحوزته على (3 هواتف محمولة وعدد من شرائح الهواتف المحمولة بعضها يحتوى على محافظ إلكترونية "المستخدمين فى نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وقيامه بإرتكاب (32) واقعة بذات الأسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.