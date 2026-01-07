قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس سموحة يتفقد فرع النادي ببرج العرب
الولايات المتحدة تعلن خطة ثلاثية المراحل لفنزويلا وتلمح لتخفيف العقوبات النفطية
قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلا
شبهة تلقي رشاوي من إسرائيل.. شكاوى أخلاقية في الولايات المتحدة تطالب بالتحقيق مع مشرعين
الأهلي يواصل تدريباته وأفشة يبدأ المشاركة تدريجيا
ميلانو.. شرطي إيطالي يطلق النار على مصري هاجم فرد شرطة بآلة حادة
ما حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة؟.. الإفتاء تجيب
نيجيريا وكوت ديفوار في صدارة أكثر المنتخبات تأهلا لربع نهائي أمم إفريقيا
الداخلية السورية تعلن إصابة 3 من عناصرها في مدينة حلب
موسكو: انقطاع الاتصال مع ناقلة النفط الروسية مارينيرا عقب صعود القوات الأمريكية على متنها
الحكومة السورية: تأكيد قسد عدم وجود عسكري لها في حلب يعفيها من التدخل الأمني
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حوادث

سقوط 5 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية والجيزة

المتهمات
المتهمات
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية والجيزة.


 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 5 سيدات "لـ 3 منهن معلومات جنائية"، بإستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.
 

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن بنطاق محافظتى الإسكندرية والجيزة وبحوزتهن (5 هواتف محمولة " بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامى") ، وبمواجهتهن إعترفن بنشاطهن الإجرامى على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية الأعمال المنافية للآداب الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

