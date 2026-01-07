سقوط 5 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية والجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية والجيزة.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 5 سيدات "لـ 3 منهن معلومات جنائية"، بإستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن بنطاق محافظتى الإسكندرية والجيزة وبحوزتهن (5 هواتف محمولة " بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامى") ، وبمواجهتهن إعترفن بنشاطهن الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





