نصبت على 4 أشخاص.. سقوط مستريحة الخردة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات بالقاهرة لقيامها بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية بدعوى توظيفها لهم.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من (4 أشخاص وسيدتين – مقيمون بدائرة القسم) بتتضررهم من (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) لتحصلها منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها لهم فى مجال تجارة الخردة مقابل أرباح مالية إلا أنها لم تفِ بذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة ، وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





