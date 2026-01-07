نصاب يستولى على أموال المواطنين بزعم بيع أسلحة نارية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع أسلحة نارية بمقابل مادي.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع أسلحة نارية بمقابل مادي.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية) وبحوزته (هاتف محمول “بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي”.

وبمواجهته اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها وعدة صفحات أخرى بقصد النصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بترويج الأسلحة النارية للتحصل منهم على مبالغ مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





