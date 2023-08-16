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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023.. خبر عاجل من التعليم بشأنها

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 هو نفس رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: ان رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 ، يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على بوابة تظلمات الثانوية العامة.

 

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 ، يمكن للطالب أن يتعرف بشكل حاسم على مصيره في تظلمات الثانوية العامة 2023.

ويكشف رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 للطالب إما عن استحقاقه لدرجات زيادة غير محسوبة أو عدم وجود اي درجات مستحقة غير محسوبة في المادة المتظلم منها.

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نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 

ولم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في اي بيان رسمي حتى الان أي تفاصيل رسمية عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 ، ولا اعداد الطلاب المتظلمين ، ولا اعداد التظلمات المقدمة من كل طالب ، ولا اعداد الطلاب الذين استحقوا زيادة درجاتهم .

تحرك عاجل بعد اعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 

بعد إعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023، واكتشاف اي طالب لوجود درجات زيادة مستحقة له تستوجب تغيير مجموعه، تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الفور بإصدار شهادة جديدة للطالب بدرجته الجديدة ومجموعه الجديد ، كما تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمخاطبة مكتب تنسيق الجامعات 2023 بالتعديل الجديد الخاص بنتيجة الطالب.

وفي حالة حصول الطالب على اي درجات زيادة في نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023، يكون من حق الطالب فورا استرداد رسوم نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 التي دفعها في المادة التي ثبت وجود درجات غير محسوبة فيها .

 وكانت قد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خدمة تظلمات الثانوية العامة 2023 على موقعها الرسمي على الانترنت ، وذلك بعد دفع مبلغ 200 جنيه مصري عن المادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك ( البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال ) 

وبعد الدفع يلزم على الطالب/ة الدخول رابط تظلمات الثانوية العامة 2023  وإختيار المادة/المواد التى يريد التظلم بها، مع متابعة الموقع بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الإطلاع الخاص به وكذلك الإطلاع على نتيجة طلب التظلم 

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