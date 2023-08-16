شهداء لقمة العيش بالغربية.. عمال الصرف الثلاثة خرجوا لعملهم وعادوا جثثا|تفاصيل صادمة

عمال ثلاثة يعملون بالصرف الصحي بمحافظة الغربية، خرجوا ليسعوا على رزقهم من خلال عملهم في تسليك بالوعات الصرف الصحي، إلا أنهم في ذلك اليوم خرجوا لعملهم وعادوا جثثا لذويهم، بعد أن غرقوا في بيارة صرف صحي بمدينة زفتى بمحافظة الغربية.

قرار عاجل من النيابة العامة



أصدر المستشار أحمد ياسر المحامي العام الأول لنيابة شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته العاجلة إلي المستشار فتحي زهران رئيس نيابة زفني بتشكيل لجنة ميدانية من فريق النيابة العامة والأدلة الجنائية لمعاينة موقع حادث غرق 3 عمال أثناء تسليك بيارة الصرف الصحي.



كما وجهت النيابة العامة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث وسماع أقوال شهود العيان.

كما أمرت النيابة العامة بسرعه إنهاء اجراء تصاريح دفن العمال الضحايا وتسليمهم إلي ذويهم لدفنهم بمعرفتهم بمحافظاتهم .



انتشال جثث العمال بواسطة غطاسين



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية الغربية دفعت اليوم بفرق غطاسين للانتشال جثامين 3 عمال غرقوا أثناء أعمال تسليك غرفة صرف صحي، وإصابة رابع وحالته خطيرة.

كما خصصت 3 سيارات إسعاف لنقل جثامين الضحايا وتم التحفظ على الجثامين داخل المشرحة، ونقل المصاب إلى مستشفى زفتي العام لتوفير الرعاية الصحية له.



تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى، يفيد بورود بلاغ من الأهالي يفيد بوقوع 4 عمال داخل غرفة صرف صحي، بقرية سنبو التابعة لدائرة المركز، أثناء قيامهم بعملية التسليم.

كما تم الدفع بالقوة أمنية من المباحث الجنائية، وقوات الإنقاذ التابعة للحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم انتشال 3 جثامين من داخل غرفة صرف صحي بعمق 10 أمتار، وهم رضا رمضان السقا، ويبلغ من العمر 30 عاما، مقيم بمحافظة الدقهلية، وحسن السيد الغنام، ويبلغ من العمر 45 عاما، وإسلام عبد الهادي أحمد، 26 عاما، مقيم بمحافظة قنا، وإنقاذ شخص رابع يدعى حسن محمد الدهشوري، ويبلغ من العمر 28 عاما، ويعمل سائق توك توك، في حالة صحية خطرة.

في المقابل، أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية توجيهاته العاجلة إلي رئيس مدينة زفنى بفتح باب تحقيق عاجل في الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثامين ودفنهم .