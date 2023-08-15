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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. وفاة 3 عمال غرقا في بيارة الصرف الصحي بزفتي بالغربية

بيارة الصرف الصحي
بيارة الصرف الصحي

دفعت الأجهزة الأمنية بمديرية الغربية اليوم بفرق غطاسين لانتشال جثامين 3 عمال غرقوا أثناء أعمال  تسليك غرفة صرف صحي، وإصابة رابع وحالته خطيرة.

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كما خصصت 4 سيارات إسعاف لنقل جثامين الضحايا وتم التحفظ على الجثامين داخل المشرحة، ونقل المصاب إلى مستشفى زفتى العام لتوفير الرعاية الصحية له.


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من  مأمور مركز شرطة زفتى، يفيد بورود بلاغ من الأهالي يفيد  بوقوع  4 عمال داخل غرفة صرف صحي، بقرية سنبو التابعة لدائرة المركز، أثناء قيامهم بعملية التسليم.

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كما تم الدفع  بالقوة أمنية من المباحث الجنائية، وقوات الإنقاذ التابعة للحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم انتشال 3 جثامين من داخل غرفة صرف صحي بعمق 10 أمتار، وهم رضا رمضان السقا، ويبلغ من العمر 30 عاما، مقيم بمحافظة الدقهلية، وحسن السيد الغنام، ويبلغ من العمر 45 عاما، وإسلام عبد الهادي أحمد، 26 عاما، مقيم بمحافظة قنا، وإنقاذ شخص رابع يدعى حسن محمد الدهشوري، ويبلغ من العمر 28 عاما، ويعمل سائق توك توك، في حالة صحية حرجة .

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في المقابل أعطي الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية توجيهاته العاجلة إلي رئيس مدينة زفني بفتح باب تحقيق عاجل في الواقعة.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثامين ودفنهم.

الاجهزة الأمن إله الدقهلية التحف أحداث الواقعة اصابة الأجهزة الأمنية ب الصرف الصحي ب الصرف الصحى

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