أنشطة متنوعة بمراكز شباب الوادي الجديد تحت شعار "صيف شبابنا"

أعلن بهاء شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، عن تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضة في مراكز شباب المحافظة تحت شعار «صيف شبابنا».

وقال «شوقي» إن الأنشطة شملت تنظيم مسابقة فنية للطلائع بمركز شباب عين عيش، بقطاع شباب بلاط وتهدف هذه المسابقات الفنية إلى تطوير الذات وتنمية مهارات النشء وتعليمهم أسس الرسم وأنواعها، سواء رسم بألوان الزيت والرسم على الزجاج، والوحدات المعدنية.



وأضاف شوقي أنه تم تنفيذ دوري كرة قدم للنشء بمركز شباب الفرافرة وذلك بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، لدي النشء، بجانب تنفيذ معسكر تطوعي بمركز شباب السلام التابع لإدارة شباب الخارجة، مشيرا إلى أن النشاط التطوعي يهدف إلى بناء شخصية قوية يعتمد عليها وشخصية واعية عندها ثقة بالنفس وتقبل الآخر ومتعاونة وتؤثر الآخرين على نفسها وتعتز بوطنها إضافة لإكساب الشخصية الاعتماد على نفسها وحسن التصرف في المواقف وحل المشكلات والقدرة على التكيف مع البيئة المحيطة لها.

وفي سياق متصل، أعلن شوقي، عن تنفيذ لقاء تثقيفى لأعضاء برلمان الطلائع بمركز شباب الخارجة بمشاركة عدد 50 طليعا وطليعة من أعضاء مراكز شباب الخارجة، السبط، الزهور، وشملت تعريف مفهوم المواطنة وهو جانب السلوك الظاهر لمشاعر الفرد بحبه لوطنه والتى تعكس حقوق الفرد وواجباته، ومناقشة ميادين تعزيز المواطنة وتشمل الأسرة وهى المؤسسة الاجتماعية الأولى التي تغرس حب الوطن وترسيخ القيم الإنسانية والأخلاقية مثل الصدق، وآداب الحوار، العمل والاحترام، النظام العام ومساعدة الآخرين