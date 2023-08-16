طفولة زملكاوية .. الغندور يحتفل بعيد ميلاد تامر حسني

هنأ الإعلامي الرياضي خالد الغندور، الفنان تامر حسني، بعيد ميلاده عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “كل سنة و النجم الجميل تامر حسني طيب و بألف خير و من نجاح لنجاح عيد ميلاد سعيد يا برج الأسد مثلي”.

يحتفل تامر حسنى اليوم، الأربعاء، بعيد ميلاده، والذى قدم العديد من الأعمال الغنائية والسينمائية التى تظل عالقة فى آذان عشاقه وجماهيره الغفيرة.

لقب تامر حسنى بنجم الجيل لم يأت من فراغ، بل كان نتاج مجهود كبير وعناء فى البدايات وإصرار وعزيمة لما يرغب فى تحقيقه، وقبل كل ذلك إيمان شديد بموهبته أجبر الجميع على الوقوف بجواره والوصول إلى أعلى قمم المجد والشهرة.