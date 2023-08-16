يُعد هاتف iPhone 14 Pro Max أحد أفضل الهواتف الذكية التي يمكنك شراؤها في عام 2023، ولكن هناك العديد من الهواتف الأخرى التي تقدم أداءً جيدًا وميزات رائعة، ويمكنك الحصول عليها بسعر أقل.

إليك أفضل موبايلات تغنيك عن iPhone 14 Pro Max:

• Google Pixel 7 Pro: يتميز Google Pixel 7 Pro بكاميرا رائعة، وشاشة OLED رائعة، وعمر بطارية طويل، وسعر تنافسي.

• Samsung Galaxy S22 Ultra: يتميز Samsung Galaxy S22 Ultra بشاشة كبيرة ورائعة، وكاميرا ممتازة، وعمر بطارية طويل، ودعم قلم S Pen.

• OnePlus 10 Pro: يتميز OnePlus 10 Pro بمعالج قوي، وشاشة AMOLED رائعة، وكاميرا ممتازة، وعمر بطارية طويل، ودعم الشحن السريع.

• Xiaomi 12 Pro: يتميز Xiaomi 12 Pro بمعالج قوي، وشاشة AMOLED رائعة، وكاميرا ممتازة، وعمر بطارية طويل، ودعم الشحن السريع.

• Oppo Find X5 Pro: يتميز Oppo Find X5 Pro بمعالج قوي، وشاشة AMOLED رائعة، وكاميرا ممتازة، وعمر بطارية طويل، ودعم الشحن السريع.

هذه مجرد بعض من أفضل موبايلات التي تغنيك عن iPhone 14 Pro Max، إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بأداء جيد وميزًا رائعة وسعر أقل.