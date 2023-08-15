الأرخص في مصر.. أفضل موبايل سامسونج بإمكانيات ممتازة

كشفت شركة سامسونج عن أرخص موبايل لها في عام 2023، وهو Galaxy A03s، الذي يأتي الهاتف بإمكانيات ممتازة مقابل سعره المنخفض، مما يجعله خيارًا رائعًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي جيد بدون إنفاق الكثير من المال.

يتميز Galaxy A03s بشاشة LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة HD+، ومعالج MediaTek Helio P35، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت. يحتوي الهاتف على كاميرا ثلاثية العدسة في الخلف بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

يأتي Galaxy A03s ببطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السريع بقوة 15 وات. يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 11 مع واجهة One UI 3.1.

يتوفر Galaxy A03s في مصر بسعر 4300 جنيه مصري.

مميزات Galaxy A03s:

• شاشة LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة HD+

• معالج MediaTek Helio P35

• ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 3 جيجابايت

• ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت

• كاميرا ثلاثية العدسة في الخلف بدقة 13 ميجابكسل

• كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل

• بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة

• يدعم الشحن السريع بقوة 15 وات

• يعمل بنظام التشغيل Android 11 مع واجهة One UI 3.1

عيوب Galaxy A03s:

• لا يدعم الشحن اللاسلكي

• لا يدعم ميزة التعرف على الوجه

• لا يدعم ميزة NFC

التقييم العام:

يعد Galaxy A03s هاتفًا ذكيًا رائعًا مقابل سعره المنخفض. يتميز بشاشة كبيرة ومعالج قوي وكاميرا جيدة وبطارية تدوم طويلًا. إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي جيد بدون إنفاق الكثير من المال، فإن Galaxy A03s هو خيار رائع لك.