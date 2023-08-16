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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: صرف 246 ألف جنيه مساعدات للأسر الأولى بالرعاية خلال يوليو

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صرف 246 ألف جنيه مساعدات خيرية للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر يوليو علي مستوى المحافظة وعددهم 1016 أسرة، تم صرفها من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالدقهلية وفقاً للفئات المختلفة بعد دراسة كل حالة وإجراء البحث الاجتماعي اللازم.

جاءت تصريحات "مختار" بناء علي التقرير الذي عرضه الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه في حالة الصرف نقداً حتي 500 جنيه يتم الصرف عن طريق الإدارة الاجتماعية التي يتبعها محل إقامة المواطن ، والمبالغ أكثر من 500 جنيه يتم تحرير شيك باسم المستفيد تنفيذاً للقانون.
ووجه مختار لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية في كل شبر علي أرض المحافظة والبحث عن هؤلاء الأسر من خلال إدارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والخيرية .
وأشاد المحافظ  دور وزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية علي دعمهم المستمر للأسر الأولي بالرعاية وتقديم كافة المساعدات لهم سواء في حالات الأمراض المزمنة ، أو متحدي الإعاقة ، او الحالات المرضية ، أو كبار السن ، وأصحاب الدخل الضعيف ، أو المشروعات الصغيره ، أو الحالات الملحة ، أو حالات الزواج او حالة الكوارث والازمات.

التضامن الاجتماعي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية ر محافظ الدقهلية دار زارة التضامن الاجتماعي مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهليه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي

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