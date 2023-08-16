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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية  "saib" يعلن نتائج أعماله .. تفاصيل

صدى البلد

أعلن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية  "saib" عن نتائج أعماله عن الفترة المنتهية فى يونيو 2023  حيث بلغ صافي الربح قبل الضرائب والمخصصات 1.07 مليار جنيه مصرى  (المعادل لمبلغ 34.7 مليون دولار أمريكى) خلال الفترة المالية المنتهيه فى  30  يونيو  2023  مقابل  601.9 مليون جنيه مصرى (المعادل لمبلغ 32 مليون دولار أمريكى) بنسبة نمو قدرها  78%  خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2022.

هذا وقد إرتفع صافى الدخل من العائد بالعملة المحلية بنسبة 58% ليحقق 1.45 مليار جنيه مصرى حتي 30 يونيو 2023 مقابل 919 مليون جنيه مصرى خلال حتي 30 يونيو 2022.

كذلك إرتفع صافى الدخل من العائد بالعملة الأجنبية بنسبة 36% ليحقق  19 مليون دولار أمريكى حتي 30 يونيو 2023 مقابل 14 مليون دولار أمريكى حتي 30 يونيو 2022.

فى حين إرتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بالعملة المحلية بنسبة 32%  ليحقق 238 مليون جنيه مصرى حتي 30 يونيو 2023 مقابل 181 مليون جنيه مصرى حتي 30 يونيو 2022.

كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب بالعملة الاجنبية بنسبة 162%  ليحقق 831 ألف دولار امريكي حتي 30 يونيو 2023 مقابل 317 الف دولار امريكي حتي 30 يوينو 2022.

سجل صافى إيرادات النشاط بالعملة المحلية إرتفاع قدره 51% ليحقق 1.75 مليار جنيه مصرى حتي 30 يونيو 2023 مقابل 1.16 مليار جنيه مصرى حتي 30 يونيو 2022.

كما إرتفع صافى إيرادات النشاط بالعملة الأجنبية بنسبة 20% ليحقق 23.1 مليون دولار أمريكي حتي 30 يونيو 2023 مقابل 19.2 مليون دولار أمريكي حتي 30 يونيو 2022.

وإستمرارا لسياسة البنك التحوطية قام البنك خلال الستة أشهر الأولي من عام 2023 بتدعيم مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة بمبلغ 15.2 مليون دولار أمريكي مقابل 7.6 مليون دولار أمريكي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2022.

بلغ صافي الربح قبل الضرائب 603.2 مليون جنيه مصرى (المعادل لمبلغ 19.5 مليون دولار أمريكى) خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2023 مقابل 458,1 مليون جنيه مصرى (المعادل لمبلغ 24.4 مليون دولار أمريكى) بنسبة نمو قدرها 32% خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2022.

وبناء على ما سبق، بلغ صافي الربح 374,9 مليون جنيه مصرى (المعادل لمبلغ 12.1 مليون دولار أمريكى) خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2023 مقابل 301 مليون جنيه مصرى (المعادل لمبلغ 16 مليون دولار أمريكى) بنسبة نمو قدرها 25% خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2022.

إرتفع إجمالى الودائع بالعملة المحلية بنسبة 12% لتبلغ 57.2 مليار جنيه مصرى فى 30 يونيو 2023 مقارنة بمبلغ 51 مليار جنيه مصرى فى نهاية ديسمبر 2022.

إنخفضت الودائع بالعملات الاجنبية بنسبة 4% لتبلغ 856 مليون دولار أمريكي فى 30 يونيو 2023 مقارنة بمبلغ 889 مليون دولار أمريكى بنهاية ديسمبر 2022.

بلغت إجمالى ودائع العملاء مقومة بالعملة الاجنبية 2.7 مليار دولار أمريكي في 30 يونيو 2023 مقارنة بمبلغ 2.9 مليار دولارأمريكى فى نهاية ديسمبر 2022.

إرتفع إجمالى القروض والتسهيلات للعملاء بالعملة المحلية بنسبة 10% لتبلغ 31.9 مليار جنيه مصرى في 30 يونيو 2023 مقارنة بمبلغ 29 مليار جنيه مصرى فى نهاية ديسمبر 2022.

إنخفضت القروض والتسهيلات للعملاء بالعملات الاجنبية بنسبة 7% لتبلغ 480 مليون دولار أمريكى فى 30 يونيو 2023 مقارنة بمبلغ 514 مليون دولار أمريكى بنهاية ديسمبر 2022.

بلغ إجمالى القروض والتسهيلات للعملاء مقوما بالعملة الاجنبية 1.51 مليار دولار أمريكى في 30 يونيو 2023 مقارنة بمبلغ 1.7 مليار دولارأمريكى فى نهاية ديسمبر 2022.

بلغت نسبة إجمالى القروض والتسهيلات للعملاء إلى ودائع العملاء 55.83%  فى  30  يونيو  2023  مقارنة 57.35% فى31  ديسمبر 2022.

هذا وقد تم خلال الستة أشهر الاولى من عام 2023 زيادة شبكة فروع البنك بإفتتاح فرعين (فرع الطيران بمحافظة القاهرة – فرع الجمهورية بمحافظة بورسعيد) ليصبح عدد الفروع 41 فى نهاية يونيو 2023 كما تم زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي إلى 140 ماكينة صراف آلى خلال نفس الفترة.

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