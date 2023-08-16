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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد بروفات نجوم التسعينيات قبل حفل اليوم

بوستر حفل نجوم التسعينات
بوستر حفل نجوم التسعينات

حرص نجوم حفل التسعينات والمفترض إقامته مساء اليوم الأربعاء على عمل بروفات خاصة مع فرقتهم الموسيقية والاتفاق على قائمة الأغاني التى يقدموها.

ونشرت الفنانة سيمون صورا من البروفة التى أقاموها هناك بجانب نجوم الحفل وعلى رأسهم  مصطفى قمر، هشام عباس، إيهاب توفيق، سيمون، خالد عجاج، حسام حسني، ومحمد محي.

 

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ويشارك أغلب نجوم جيل التسعينات الذين بدأوا مسيرتهم وحققوا نجاحاتهم بموسيقى الكابو حميد الشاعري رائد موسيقى الجيل، ومن أبرزهم مصطفى قمر، هشام عباس، إيهاب توفيق، سيمون، خالد عجاج، حسام حسني، ومحمد محيي، ويقدمون خلال الحفل باقة من أجمل أغانيهم التي قدموها من ألحان وتوزيع حميد الشاعري، و حققت نجاحا كبيرا في التسعينات وبداية الألفينات، وأغنيات أخرى قدموها خلال فترة انتشار الكاسيت والألبومات الغنائية.

 

 

الحفل تعرضه قناة "mbc مصر"، ويقدم نجوم الحفل عددا من الفقرات الغنائية، المنفردة والثنائية والجماعية، إذ يتشاركون في الغناء معا في سهرة غنائية استثنائية تجمعهم معا بعد سنوات طويلة، ليستعيد الجمهور العربي معهم نوستالجيا موسيقى التسعينات.

وفور الإعلان عن الحفل، بدأ الجمهور العربي يتداول أخباره والبوسترات الخاصة به عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتصدر الحفل التريند، قبل إقامته بأيام معدودة، ليثبت حالة الحنين والنوستالجيا التي تتوق الجمهور العربي لذكرياته مع نجوم جيل التسعينات.

 

مصطفى قمر هشام عباس ايهاب توفيق سيمون

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