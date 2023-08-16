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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صناعة النواب: قطاع الصحة يحظى باهتمام كبير من الرئيس السيسي

النائب معتز محمد
النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعه

أكد النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قطاع الصحة يحظى باهتمام كبير من الرئيس السيسي، مستشهدا بإعلان تطوير مستشفيات جامعة عين شمس وتحويلها لمدينة طبية عالمية.

وأشار محمد محمود في تصريح صحفي له اليوم، إلى لقاء الرئيس السيسي، مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، وغيرهم من المسئولين، للاطلاع على مستجدات أعمال تطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وتحويلها لمدينة طبية عالمية في قلب القاهرة، في ضوء ما عانته تلك المنطقة لسنوات من صعوبات وتحديات، أدت إلى انخفاض مستويات الخدمة المقدمة للمواطنين.

تطوير مستشفيات جامعة عين شمس

وأكد رئيس صناعة البرلمان أن تطوير مستشفيات جامعة عين شمس يخدم مئات الآلاف من المترددين عليها، ما يعتبر نقلة حقيقية في قطاع الصحة.

ولفت النائب معتز محمد محمود إلى إنشاء بنية تحتية طبية وإدارية جديدة ومتطورة، وتهيئة بيئة عمل جاذبة، وتجميل الموقع العام والقضاء على التجمعات العشوائية، وميكنة مستشفيات المدينة الطبية وتعميق التحول الرقمي في أساليب عملها، مشيدا بتوجيهات الرئيس بتكثيف العمل للانتهاء الكامل من هذا المشروع القومي الكبير، وضمان استدامة التشغيل والصيانة والإدارة على أعلى مستوى، بما يحقق هدف الدولة المتمثل في تقديم خدمات طبية متميزة لعموم المصريين بشكل حقيقي وملموس، علاوة على تعزيز دور مصر كمنارة علمية وطبية في المنطقة.

البحث العلمي التحول الرقمي التعليم العالي الرئيس السيسي جامعة عين شمس

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