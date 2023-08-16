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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب الإصلاح والنهضة يثمن استجابة الرئيس السيسي السريعة لمخرجات الحوار الوطني

حزب الإصلاح والنهضة
حزب الإصلاح والنهضة

ثمن حزب الإصلاح والنهضة الاستجابة السريعة التي تفضل بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تضمنت تقديمه الشكر لكافة المشاركين في إعداد وصياغة المخرجات، وإحالته لتلك المخرجات إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها.

 

وأشاد حزب الإصلاح والنهضة بالاهتمام والحرص الشديد الذي أولاه الرئيس منذ إعلان انطلاق الحوار الوطني، واستجاباته المستمرة وتفاعله الدائم ورعايته المستمرة لكافة فعاليات الحوار الوطني، منذ بدايته إلى الآن.

 

ويهيب حزب الإصلاح والنهضة بالجهات المعنية من الوزارات والهيئات المختلفة بسرعة التعامل مع ما سيرد إليها من تلك التوصيات، كما يعلن الحزب عن كامل دعمه لكافة الجهات والهيئات المعنية بالتوصيات التي تم رفعها من الأمانة الفنية للحوار الوطني.

 

كما يقدم حزب الإصلاح والنهضة الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني، وأمانته الفنية، ولجانه المختلفة، على ما بذلوه من جهد حتى الآن، ويتطلع الحزب لمضاعفتهم للجهود لإنجاح ما تبقى من الملفات المطروحة على أجندة الحوار الوطني.

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