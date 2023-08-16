أبطال مسلسل "الليلة كبيرة" يحتفلون بانتهاء تصويره| صور

احتفل صناع مسلسل "الليلة كبيرة" بانتهاء تصوير جميع مشاهده في مدينة الإنتاج الإعلامي ليدخل مرحلة المونتاج؛ تمهيدا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وحضر نهاية التمصير جميع أبطال المسلسل وقاموا بالتقاط العديد من الصور التذكارية بعد تقطيع التورتة.

مسلسل “الليلة كبيرة” من تأليف ورشة حروف المكونة من إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبدالعظيم وإسماعيل فرغلى ومها أحمد ومحمد طعيمة وعبدالرحمن ظاظا ولؤي شوكت وأحمد التهامي ومحمد يوركا وزينة منصور وحمدي هيكل ومصطفى يوسف ومحمد السعدني ومحمد حزين ومراد فكري صادق ونشوى بلال وساندي مراد ومنى جاد وهشام شرف ومحمود فايز وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن، وإخراج وسام المدني وإنتاج عوض ماهر ومحمد حراز.

مها أحمد تتحدث عن الليلة الكبيرة

أعربت الفنانة مها أحمد عن سعادتها البالغة بالمشاركة في مسلسل الليلة كبيرة الذي يتم تصويره حاليا بمدينة الإنتاج الإعلامي والذي يشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم الفن بمصر.

وقالت مها أحمد، إن المسلسل يقدم كوميديا مميزة ومختلفة تناسب كافة الفئات العمرية في الأسرة المصرية والعربية، موضحة أن صناع العمل كانوا حريصين على تقديم جرعة كوميديا تعتمد على المواقف من خلال أحداث العمل.

وأشارت إلى أن التعاون مع المخرج وسام المدني لم يكن المرة الأولى لها، ووصفته بأنه من أكثر المخرجين إبداعا وأنه يملك الكثير من الأدوات التي تجعل الممثل يشعر بارتياح شديد خلال العمل معه.