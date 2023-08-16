الأهلي يعقد جلسة للقندوسي للرحيل إلى سيراميكا كليوباترا

كشف الإعلامي أحمد حسن أن إدارة الأهلي تعقد جلسة مع الجزائري حمد القندوسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للرحيل إلي نادي سيراميكا كليوباترا.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك: "خاص.. إدارة الأهلي عقدت جلسة مع قندوسي في الساعات الماضية لإقناعه بالرحيل إلى سيراميكا كليوباترا".



وتلقي الأهلي 5 عروض لاستعارة القندوسي من العربي الكويتي وشباب بلوزداد واتحاد العاصمة والجونة وزد، واستقرت إدارة الاهلي علي خروج القندوسي للإعارة في ظل أن لائحة إتحاد الكرة لا تجيز لأي فريق سوي ضم خمسة لاعبين فقط لصفوفه محترفين بينما يملك الفريق الأحمر كلا من بيرسي تاو وعلي معلول واليو ديانج ورضا سليم وأحمد القندوسي وبالتالي يحتاج لخروج الأخير في ظل المفاوضات المتقدمه للتعاقد مع مهاجم جديد.