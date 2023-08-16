مش بنخبي عنكم حاجة.. السيسي من مطروح: هنكمل مع بعض| فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء 16 أغسطس، إن الدولة تحاول التقليل من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين من خلال عدة إجراءات.

وأشار الرئيس السيسي خلال جولة أجراها في محافظة مطروح، إلى أن المشاريع التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية تعتبر خطوة على الطريق الصحيح، وأن الدولة عبرت جميع التحديات التي واجهتها بالإرادة والتحدي، مراهنًا على قدرتها في عبور الأزمة الحالية.

المشروعات ستغير الوضع في المنطقة

وشدد الرئيس السيسي على حرص الدولة طوال السنوات العشر الماضية على عدم تعرض المواطنين لأي أزمات، منوهًا بأن المشروعات التي تنفذها الدولة في الفترة الحالية ستغير الوضع في المنطقة.

وأعلن الرئيس السيسي، إنشاء منطقة لوجستية بجوار منفذ السلوم بمحافظة مطروح، بهدف خدمة التجارة.

وأكد الرئيس السيسي خلال جولة أجراها اليوم لأهالي محافظة مطروح، حرص الدولة طوال السنوات العشر الماضية على عدم تعرض المواطنين لأي أزمات.



ودعا الرئيس السيسي إلى توحيد العمل من خلال رده على أحد أهالي مطروح: "متقوليش كمل قولي هنكمل"، كما وجه الرئيس السيسي حديثه لأهالي سيوة بالقول: "من فضلكم اللي اتعمل حافظوا عليه".

وعلق على تخفيف أحمال الكهرباء، قائلا إننا نتغلب على التحديات بفهم الناس لا بجهد الدولة "ومش بنخبي عنكم حاجة".