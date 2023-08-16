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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

اوعى تاكلها.. علامة زرقاء تؤكد إصابة الدجاج بمرض خطير

صدى البلد

نشرت الدكتورة شيرين زكي رئيس قسم سلامة الغذاء منشورا جديدا عن علامات بصدور الدجاج المصابة بالعضلة الخضراء 

وكتبت شيرين في منشورها ظاهرة العضلة الخضراء green muscle syndrome

وهي عبارة عن اعتلال في العضلات العميقة للصدر (منطقة الموزة) ولتكون غالبا في الفراخ ذات الأحجام الكبيرة أو الفراخ سريعة الحركة بأجنحتها مما يساعد على عدم تدفق الأكسچين لتلك العضلة وبالتالي تليفها ، فيظهر عليها لون احمر داكن أو رمادي لو في الغالب أخضر ويصاحبها رائحة كريهة .

 ولا يمكن معرفة هذا الاعتلال الا بعد تقطيع الفرخة حتى لا نظلم صاحب المحل

وتابعت شيرين الحكم علي هذه الدجاج  الاستغناء عن ذلك الجزء فقط واستهلاك باقي الفرخة .

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