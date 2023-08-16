زيزو يطلب الرحيل عن نادي الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن اهتمام ناديي النصر والخليج السعوديين بالحصول على خدمات أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الفريق الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وكان زيزو ووالده عقدا جلسة مع أحمد مرتضى وجمال عبد الحميد عضوي مجلس إدارة نادي الزمالك قبل يومين وأخطراهما بوجود عرضين سعوديين من ناديي الشباب والخليج، كما استفسرا عن موقف المستحقات المتأخرة.



وأخطر مسؤولو الزمالك زيزو بأن مستحقاته المتأخرة سيتم صرفها مع بداية الأسبوع المقبل، قبل أن يخطر والد زيزو مسؤولي الزمالك بوصول عرض رسمي من نادي الشباب السعودي مقابل 5 مليون دولار، على أن يحصل زيزو على راتب قرابة 100 مليون جنيه.



ويتمسك مسؤولو الزمالك باللاعب واخطر أحمد مرتضى والد زيزو بأنه سيعرض الأمر على مجلس الإدارة، لكنه يثق من رفض رحيل اللاعب.



يذكر أن عقد زيزو الحالي مع الزمالك مستمر حتى عام 2025، ويرغب اللاعب في خوض تجربة الاحتراف بالسعودية .