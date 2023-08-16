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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حضور طائرات خاصة من دول عربية لأجل عادل إمام

عادل إمام
عادل إمام

قال الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، إن المهرجان في مصر كلها وليس متعلقا بالمسرح القومي فقط، إذ أنه متعلق بكل ما يُنتج في مصر من أعمال مسرحية، موضحا أنه استشعر بمسؤولية تواجده كرئيس للمهرجان منذ تواصل وزيرة الثقافة معه. 

محمد رياض: مهرجان المسرح القومي شهد 37 عرض مسرحي 

وأضاف "رياض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه منذ اليوم الأول له في التكليف برئاسة المهرجان، وبدأ العمل على إخراج المهرجان القومي للمسرح المصري، موضحا أن المسرح بالشكل الاحترافي المتواجد في مصر على مدار الـ 100 سنة الماضية، هو مسرح متفرد في الشرق الأوسط بالكامل، "فكرة أن الناس تدفع تذكرة وتدخل المسرح مش موجودة إلا في مصر، والمسرح المصري متميز بده". 

وتابع محمد رياض، أن الزعيم عادل إمام، والذي تم تسميه الدورة الـ 16 من المهرجان باسمه كان هناك طائرات تأتي بشكل خاص من الدول العربية من أجل حضور مسرحياته ومن ثم العودة إلى دولهم الخليجية من جديد، موضحا أن مسرح الفنان عادل إمام، ومسرح الفنان محمد صبحي، والمسرح القومي الذي امتلك عمالقة كل هذا أثر في المسرح المصري بشكل كبير. 

وأشار محمد رياض، إلى أن المهرجان يرتاده 95% من الشباب، إذ أن فعاليات المهرجان 17 يوم شهد 37 عرض، وكانت العروض مبهجة للغاية، "إيه الجمال ده، وإيه الأفكار المميزة دي، وتقنيات عالية جدا بيتم استخدامها بإمكانيات بسيطة، فضلا عن الملابس اللي صنعوها".

وناشد رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري بعض الفنانين والنجوم بدعم الشباب المشاركين في المهرجان من خلال المشاركة في عدد من العروض، وهو ما سيمثل دعم وتشجيع كبير لكل الشباب، لافتا إلى أن الدورة المقبلة سيكون حريص على تصوير كل العروض التي ستحدث في المهرجان في الدورة المقبلة. 

محمد رياض المهرجان القومي للمسرح المصري المسرح القومي فضائية النهار برنامج آخر النهار تامر امين

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