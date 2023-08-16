توطين صناعة الحرير.. برنامج تدريبي تنفذه الزراعة بالصعيد

أعلن معهد بحوث وقاية النباتات عن تنظيم سلسلة من البرامج التدريبية تحت عنوان "إنتاج الحرير الطبيعي كأحد آليات التنمية المستدامة" تبدأ خلال الفترة 21-22 أغسطس الجاري بمحافظة سوهاج و23-24 أغسطس بمحافظة قنا بالتعاون مع مديريات الزراعة بالمحافظتين.

يأتي ذلك في إطار تكليفات السيد القصير وزير الزراعة و إستصلاح الأراضي لمعهد بحوث وقاية النباتات بتنفيذ رؤية القيادة السياسية في إحياء وتوطين صناعة الحرير الطبيعي في مصر من خلال استهداف تدريب شباب الخريجين والمرأة والراغبين في إنشاء مشروعات صغيرة ، وتحت مع تكثيف كافة أشكال الدعم الفني في مجال تربية دودة الحرير وتقديم الإرشادات والتوصيات الفنية اللازمة وتحت اشراف د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية

وصرح الدكتور أحمد عبد المجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات أن هذه البرامج التدريبية مجانية و تهدف إلى نشر الوعي بأهمية مشروع الحرير كأحد المشروعات الإنتاجية المستدامة حيث نقدم كافة أشكال الدعم الفني بتعظيم الاستفادة من نواتج البحوث العلمية و تطبيقاها في برامج تربية دودة الحرير التوتية للوصول بإنتاج وتصنيع الحرير الطبيعي المحلي للمقاييس العالمية، مما سيمثل تطورا في عمليات الإنتاج لتغطية إحتياجات السوق المحلي من الحرير، فضلا عن القيمة المضافة لصناعة الحرير الطبيعي.

وأشار إلى أن البرامج التدريبية تشتمل على عدة محاور هامه منها التدريب على إكثار التوت و أفضل الطرق لزراعته و العناية به، التعريف بطرق تربية الأعمار الصغيرة و الكبيرة لديدان الحرير و إنتاج الشرانق و كيفية حلها لإنتاج الحرير الخام كما يشمل التدريب على تشخيص الأمراض أو الآفات التي تصيب ديدان الحرير و أهم طرق الوقاية و التغلب عليها. يحاضر في البرامج التدريبية نخبة من الأساتذة والباحثين المتخصصين من قسم بحوث الحرير بالمعهد.