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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: قرار الرئيس بإحالة مخرجات الحوار الوطني يتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة

النائبة أمل سلامة
النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

قالت النائبة أمل سلامة ، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، اثبت بالدليل القاطع  حرصه علي تأسيس الجمهورية الجديدة، بمشاركة جميع أطياف الشعب المصري وذلك من خلال تأكيده علي تنفيذ مخرجات الحوار الوطني .

وأشادت "سلامة"، بالتوجيهات السريعة للرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعامل مخرجات الحوار الوطنى والأخذ بما جاء فيها؛ موضحة الرئيس السيسي حريص على تنفيذ  مخرجات الحوار الوطنى على المدى القريب لحل المشاكل التي تواجه الوطن والمواطنين.

وأشارت إلي أن إحالة الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني للجهات التشريعية والتنفيذية  يعد  التزاماً جديداً من الدولة تجاه المواطن، لافتة اي ان الحوار الوطني ساهم بشكل كبير في تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان والتى تجلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، كتب علي صفحته الرسمية علي فيس بوك: "تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، و إجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية .. وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها  إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية

الاستراتيجية الوطنية أطياف الشعب المصري الجهات المعنية بالدولة الجهات المعنية الجمهورية الجديدة

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