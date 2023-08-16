برلماني: الحوار الوطني كان فرصة ثمينة لاجتماع كل القوى والأحزاب السياسية |فيديو

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتفاعل مع مخرجات الحوار الوطني يعد انتصارًا لحالة النقاش الجادة الموجودة بالحوار، ودائمًا ما يوفي الرئيس عبد الفتاح السيسي بوعوده فقد أكد الرئيس أن أي مخرجات من الحوار الوطني طالما في الحدود الدستورية والقانونية فقد تصدر بها قرارات على الفور وهذا ما حدث بالفعل.



وأضاف “سالم” خلال مداخله هاتفية للاعلامية بسمة وهبة ببرنامج “٩٠ دقيقة” المذاع على فضائية “المحور"، أن أي مخرجات ستحتاج إلى تشريعات تنقل للبرلمان وهذا دليل على نجاح فكرة الحوار والنقاش فهم يفتحون دائمًا باب الأمل لحل المشاكل، منوه إلى أن فكرة الحوار الوطني لاقت بعض التشكيك في عدم الجدية منذ اللحظة الأولى من عدد من المغرضين.

الحوار الوطني نجح في فتح باب النقاشات والحوار في كل القضايا التي تخص الشعب المصري

وتابع:" أن الحوار الوطني نجح في فتح باب النقاشات والحوار في كل القضايا التي تخص الشعب المصري من كل القوى السياسية".



وذكر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن جميع القوى السياسية من الأحزاب والخبراء وكل ممثلي الأطياف وطوائف الشعب المصري كانت ممثلة فى اجتماعات الحوار الوطني.