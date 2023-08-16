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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحرب التجارية تتصاعد | الصين ترد على رسوم أمريكا بتصرّف مضاد

صدى البلد

قررت لجنة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، أن الصين قد تصرفت بشكل غير متوافق مع التزاماتها في إطار منظمة التجارة العالمية من خلال فرض رسوم إضافية على بعض الواردات من الولايات المتحدة. 

وكانت الرسوم الإضافية الصينية ردًا على تلك التي اتخذتها الولايات المتحدة على استيراد منتجات الصلب والألومنيوم. حيث فرضت الولايات المتحدة، رسمًا بنسبة 25٪ على واردات الصلب و 10٪ على واردات الألومنيوم في مارس 2018 بناءً على تحقيق أجرته إدارة دونالد ترامب بشأن "القسم 232" للأمن القومي في واردات الصلب والألومنيوم.

وحكمت منظمة التجارة العالمية في العام الماضي أن خطوة الولايات المتحدة كانت تنتهك قواعد التجارة الدولية. وردًا على رسوم الولايات المتحدة، أعلنت الصين أن رسومًا إضافية تتراوح بين 15٪ و 25٪ ستطبق على بعض الواردات المنشأ في الولايات المتحدة ، وهي إجراء تحديه واشنطن.لم تثبت لجنة تسوية المنازعات أن هذه المنتجات استفادت من الممارسات غير العادلة.وقالت "إنه تبعًا لذلك لم تف الولايات المتحدة بثقلها في إثبات أن التدابير مبررة مؤقتًا”.

هذه هي المرة الثانية التي تسمح فيها منظمة التجارة العالمية للصين بالانتقام من رسوم مكافحة التفريغ التي اعتبرت أنها تخالف قواعد التجارة الدولية. وفي نوفمبر 2019، سمح محكم منظمة التجارة العالمية للصين بإضافة رسوم على ما يصل إلى 3.6 مليار دولار من الواردات الأمريكية، في قضية منفصلة. 

ومن جانبها انتقدت الولايات المتحدة قرار لجنة تسوية المنازعات وقالت إنه يظهر أن منظمة التجارة العالمية "غير كافية تمامًا" لمواجهة الصين. وقال المفوض التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر إن الولايات المتحدة "يجب أن تُسمح لها بالدفاع عن نفسها ضد الممارسات التجارية غير العادلة".

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