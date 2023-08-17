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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اللواء سمير فرج: الحرب الروسية الأوكرانية دخلت نفقا مسدودا

سمير فرج
سمير فرج

كشف اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي أهمية البحر الاسود في الحرب الروسية الاوكرانية، قائلا: روسيا واوكرانيا من اكثر الدولة المنتجة للقمح، وكان هناك معاهد وقعت في يوليو 2022 بين روسيا واوكرانيا بتوصية من تركيا وبرعاية الامم المتحدة، تتيح لاوكرانيا اعادة فتح موانئها على البحر الاسود من اجل تصدير الحبوب، وسيسمح الاتفاق بتصدير ملايين الاطنان من الحبوب العالقة في اوكرانيا بسبب الحرب.

سمير فرج يتحدث عن الحرب الروسية الأوكرانية

وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج مصر جديدة تقديم الاعلامية انجي انور والمذاع مساء اليوم عبر فضائية etc  أن المدة الزمنية للمعاهدة انتهت الشهر الماضي ورفضت روسيا، تجديدها وبالتالي  لن يتم تصدر القمح الاوكراني، في حين ان القمح الاوكراني مخزن من العام الماضي، في دولة كانت تعتمد على التصدير المباشر فلم تمتلك صوامع تخزين، فضلا عن غياب الرؤية لدى المزارعين الاوكران عن هل سيسمح لهم بزراعة القمح ام لا؟ وعلى الجانب الاخر ووعدت روسيا 6 دول افريقية بتصدير القمح لهم مجانا، وتصدير القمح لباقي دول الافريقيا بسعر قليل، وبالتالي انخفض سعر القمح .

وقال : الحرب الروسية الاوكرانية دخلت  نفق مسدود، ولن يكون هناك بوادر نفراجة الا على نهاية العام، بدخول امريكا مرحلة الانتخابات الرئاسية وبالتالي ستسعى الي الابتعاد عن المشاكل لاسيما ان الهجوم على جون بايدين اصبح شديد والاتهامات توجه له باهتمامه باوكرانيا اكثر من امريكا.

واضاف ان دول اوروبا اجهدت من دعهما لاوكرانيا ، لافتا الي موقف وزير الدفاع البريطاني  اثناء اجتماع حلف الناتو ورده على الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي حيث قال له " انت فاكر نفسك في امازون بتدوس وتطلب الطلبية  عايز دبابات ومدفعية". 

الحرب الروسية الأوكرانية روسيا الأمم المتحدة سمير فرج انجي انور ETC

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