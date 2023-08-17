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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدشين 2 كرفان لتقديم الخدمات الطبية لأهالي الظهير وأبو العراج بالشيخ زويد

تدشين كرفانات لتقديم
تدشين كرفانات لتقديم الخدمات الطبية بقرى الشيخ زويد

شهد  سعيد عرادة رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، و صالح أبوهولى سكرتير المركز والمدينة ، ومدير إدارة الشيخ زويد الصحية الدكتور على حمدى أبوعالية. تدشين عدد  ( 2 ) كرفان ستستخدم كوحدات صحية في القرى يتم فيها تقديم كل الخدمات الطبية المتنوعة بأعلى جوده، وذلك حتى يتم إعادة إنشاء مبنى الوحدة الصحية القديم بقرية أبوالعراج والظهير مقدمة من منظمة اليونيسف مصر .


ومن جانبه .. صرح سعيد عرادة بأن الكرفانات تم توزيعها بديل مؤقت لبعض البنايات الأصلية للوحدات الصحية التي تضررت من جراء الحرب على الإرهاب وهذه الكرفانات سوف تكون عامل إستقرار للعاملين وستساعد على تقديم المزيد من  الخدمات الصحية للمواطنين

وخلال الزيارة تم تسليم محطات تحلية مياه قبر عمير والظهير  بطاقة إنتاجيه 240 متر مكعب يومياً للشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى حيث تتولى فيها  أعمال التشغيل والصيانة
 

مطالب الأهالي:

 

وخلال الزيارة التقى رئيس المدينة ،بأهالى قرية أبوالعراج والظهير وذلك للإستماع لمطالب الأهالي بالمنطقة ، لايجاد حلول لها.

 مؤكداً حرص رئاسة مجلس المدينة على التواصل معهم وتوفير كافة سبل الرعاية وتقديم أوجه الدعم اللازم في شتي القطاعات وتذليل كافة العقبات للتيسير علي المواطنين بمركز ومدينة الشيخ زويد، يأتى ذلك في إطار حرص القيادة السياسية علي توفير كافة إحتياجات المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم.

 

ومن جانبه.. أشار الدكتور على حمدى ابوعالية  مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد،  إلى أنه سيتم  التنسيق مع المسئولين على تسهيل عمل المراقبين الصحيين لسحب عينات المياه المحلاة بصفة دورية لإرسالها إلى المعمل المشترك بالعريش .


 

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الشيخ زويد كرفان الخدمات الطببة الاهالي

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