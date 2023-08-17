احصل على 2000 حسنة في دقائق.. عالم أزهري ينصح بهذا الفعل

كشف الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، العالم الأزهري وأستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بأسيوط، عن عمل يعدل ألفي حسنة في دقائق معدودات، مشيرا إلى أن هذا العمل المقبول بفضل الله تعالى موجود في كتابه جل وعلا.

عمل يعدل ألفي حسنة في دقائق

وكتب مرزوق، من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “هدية لمحبي القرآن في كل مكان، قراءة المعوذات الإخلاص والفلق والناس مرة واحدة = 2000 حسنة”، لافتا إلى استحباب قراءة هذه السور بعد كل صلاة".

واستدل بما جاء عن عقبة بن عامر رضى الله تعالى عنه أنه قال: “أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة”، رواه أحمد في الفتح الرباني، ورواه أبوداود والترمذي.

وبين العالم الأزهري سبب تسمية الفلق والناس بالمعوذتين، حيث سميت هذه السور “المعوذات” لما اشتملت عليه من صفات الرب، وإن لم يصرح فى سورة الإخلاص بلفظ التعويذ، انظر فتح الباري ج 19 ص 74، مؤكدا أنه لو نفذ المسلم هذه السنة بعد كل صلاة لأخذ عليها فقط أكثر من 2000 حسنة لما يلي:

سورة الإخلاص = 47 حرفا

سورة الفلق = 74 حرفا

سورة الناس = 79 حرفا

المجموع = 200 حرفا

وشدد على أن هذا بدون البسملة، ومع البسملة يضاف 19 حرفا مع كل سورة، والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها كما هو معروف من كلام المصطفى (صلى الله عليه وسلم)، والنتيجة أنه فى كل مرة حين تقرأ المعوذات بعد كل صلاة تحصل على أكثر من 2000 حسنة، بالإضافة إلى ثواب البسملة 190 حسنة مع كل سورة.

وأشار إلى أنه ما أسهل الحصول على ملايين الحسنات، وما أكثر نسيان الإنسان لأعظم وأسهل الثواب من فضل الرحمن عز وجل.